Momento no per Rosalinda Cannavò che amara confida: “Non avrei voluto farlo” (Di giovedì 29 luglio 2021) Rosalinda Cannavò non sta vivendo un bel periodo. La sua confessione sui social è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Rosalinda Cannavò, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è solita condividere la sua vita quotidiana con i suoi fedeli sostenitori. Oggi però la fidanzata di Andrea Zenga ha ammesso di non star vivendo un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 luglio 2021)non sta vivendo un bel periodo. La sua confessione sui social è arrivata come un fulmine a ciel sereno., dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è solita condividere la sua vita quotidiana con i suoi fedeli sostenitori. Oggi però la fidanzata di Andrea Zenga ha ammesso di non star vivendo un L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

borghi_claudio : @sisifo080 Tertium ovviamente c'è. #nogreenpass #noobbligo e basta delirio. Però bisogna essere la maggioranza. A… - AntoVitiello : #Milan, per #Castillejo continuano a chiedere informazioni squadre spagnole, ma al momento in prestito. #Ilicic res… - Eurosport_IT : Un cambio all'ultimo momento per covid, un finale con corpo-a-corpo con la Gran Bretagna: ma che bronzo hanno vinto… - ciotarella : Harry Styles è un personaggio fittizio fonte della vostra fervida immaginazione, gli avete attribuito ruoli che lui… - patriziadegioia : RT @mattiapatrini_: Del #ddlZan non si parla più? Hanno tirato in ballo #Fedez e Chiara #Ferragni, #Zan sembrava la superstar del momento,… -