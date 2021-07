Mercato Inter | arrivano conferme | avviata la trattativa con la Roma

(Di giovedì 29 luglio 2021)sarebbero al lavoro per imbastire lo scambio tra Ivan Perisic e Alessandro Florenzi . Dopo l'indiscrezione lanciata questa mattina dal quotidiano Il Messaggero,ulteriorisulla clamorosa operazione anche dalla redazione di goal.com. Stando a quanto riporta il sito, le due squadre avrebbero già avviato le trattative ...

Advertising

sportmediaset : #Lukaku, il #Chelsea pronto ad offrire 130 milioni di euro ma il belga vuole restare all'Inter. #SportMediaset - sportmediaset : #Inter, l'ad Antonello: 'Obiettivo risparmiare 325 milioni dal costo dell'organico'. #SportMediaset - Yuro_23 : RT @Paolo_Bargiggia: Punto mercato attaccanti @Inter tra @RomeluLukaku9 e #lautaro. - Paolo_Bargiggia : Punto mercato attaccanti @Inter tra @RomeluLukaku9 e #lautaro. - FMCROfficial : @CalcioFinanza Il budget del mercato dell'Inter dopo questa notizia passa da -40 milioni a -40 milioni -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Inter

L'esterno è stato più volte accostato all'negli ultimi anni ma questa volta potrebbe essere quella decisiva. I nerazzurri hanno necessità e fretta di acquistare rinforzi sulla fascia destra per ...Intanto, questa mattina, sono stati presentati i due nuovi acquisti delestivo del Cagliari,... Ora sono qui e lui è dell', mi ha fatto gli auguri, il Cagliari vuole giocatori di qualità e ...Calciomercato Roma, sarebbero arrivate delle interessantissime novità relative alla situazione Icardi. Mauro Icardi e Wanda Nara () Il coniuge dell’altrettanto nota ...L'Inter è alla ricerca di rinforzi in attacco e il reparto rischia di subire una vera e propria rivoluzione questa estate. Sul piede di partenza c'è Andrea Pinamonti che potrebbe essere ceduto in pres ...