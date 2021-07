Advertising

giornaleradiofm : Approfondimenti: Liverpool ko, ma Klopp ritrova Van Dijk e Gomez: (ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Liverpool esce sconfit… - ForzAzzurri1926 : CALCIOMERCATO, CLAMOROSO ARRIVA L'OK DI KLOPP PER LA CESSIONE, IL NAPOLI PRONTO AL GRANDE COLPO DAL LIVERPOOL >>>>… - Khalifantus : • Chiesa • Juve • Allegri • Cherubini • Arrivabene • Agnelli • Nedved • Ronaldo • Dybala • Chiellini • Bonucci • Ch… - flamanc24 : RT @GoalItalia: Ha appena 16 anni, ma ha già incantato Jurgen Klopp ?? “E’ un talento speciale” ?? Tutto su Kaide Gordon, il nuovo gioiello… - GoalItalia : Ha appena 16 anni, ma ha già incantato Jurgen Klopp ?? “E’ un talento speciale” ?? Tutto su Kaide Gordon, il nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Klopp

ANSA Nuova Europa

Ilesce sconfitto dall'amichevole conro l'Hertha Berlino, a Innsbruck. Di 4 - 3 il punteggio ... Malgrado la sconfitta, per l'allenatore Juergensono arrivate due buone notizie, perché ...HERTHA BERLINO -- giovedì ore 20:20 Terzultimo impegno precampionato per ildi Jurgen, intento a preparare la nuova stagione sulle montagne austriache. Dopo i due pareggi ...(ANSA) – ROMA, 29 LUG – Il Liverpool esce sconfitto dall’amichevole conro l’Hertha Berlino, a Innsbruck. Di 4-3 il punteggio a favore dei tedeschi che già dopo mezz’ora conduceva per 2-0 (gol di Ascac ...Il Liverpool esce sconfitto dall'amichevole conro l'Hertha Berlino, a Innsbruck. Di 4-3 il punteggio a favore dei tedeschi che già dopo mezz'ora conduceva per 2-0 (gol di Ascacibar e Serdar). (ANSA) ...