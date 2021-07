KITTY SPENCER ( nipote di LADY DIANA ) e MICHAEL LEWIS matrimonio del 24 luglio 2021 (Di giovedì 29 luglio 2021) KITTY SPENCER 30 anni, nipote di LADY DIANA, figlia del fratello Charles si e' sposata a Roma. L’evento, blindatissimo,si e' svolto nell’affascinante cornice di Villa Aldobrandini a Frascati. Una scelta non a caso, visto che la città è gemellata con Windsor e il legame tra i principi Aldobrandini e gli SPENCER è di vecchia data.KITTY SPENCER ha sposato l’imprenditore sudafricano MICHAEL LEWIS, di 31 anni più grande di lei e divorziato con tre figli. Vestita in Dolce&Gabbana, brand di cui la ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 luglio 2021)30 anni,di, figlia del fratello Charles si e' sposata a Roma. L’evento, blindatissimo,si e' svolto nell’affascinante cornice di Villa Aldobrandini a Frascati. Una scelta non a caso, visto che la città è gemellata con Windsor e il legame tra i principi Aldobrandini e gliè di vecchia data.ha sposato l’imprenditore sudafricano, di 31 anni più grande di lei e divorziato con tre figli. Vestita in Dolce&Gabbana, brand di cui la ...

