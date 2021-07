Fdi, Figliomeni: bene approvazione nuova legge su defibrillatori (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Siamo estremamente soddisfatti per il fatto che la Commissione Affari Sociali della Camera abbia approvato definitivamente la proposta di legge sui defibrillatori automatici esterni (Dae) che introduce una sorta di ‘immunità’ per chiunque utilizzi questi strumenti salvavita.” “Questo provvedimento prevede novità rilevanti per rafforzare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco, come l’obbligo dell’introduzione a scuola dell’insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l’obbligo per le società sportive professionistiche e dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori, nonché la previsione di uno specifico fondo ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma – “Siamo estremamente soddisfatti per il fatto che la Commissione Affari Sociali della Camera abbia approvato definitivamente la proposta disuiautomatici esterni (Dae) che introduce una sorta di ‘immunità’ per chiunque utilizzi questi strumenti salvavita.” “Questo provvedimento prevede novità rilevanti per rafforzare il primo soccorso in caso di arresto cardiaco, come l’obbligo dell’introduzione a scuola dell’insegnamento delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l’obbligo per le società sportive professionistiche e dilettantistiche di dotarsi di, nonché la previsione di uno specifico fondo ...

