Crescono i ricavi per Comcast nel secondo trimestre: Sky vale il 18% (Di giovedì 29 luglio 2021) Salgono a 28,546 miliardi di dollari i ricavi del secondo trimestre di Comcast corporation, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti e gigante dei media cui fanno capo anche NbcUniversal e la pay tv Sky. L’Adjusted Ebitda consolidato cresce del 12,6% a 8,9 miliardi. ”Abbiamo ottenuto ottimi risultati nel trimestre, continuando il trend L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 luglio 2021) Salgono a 28,546 miliardi di dollari ideldicorporation, il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti e gigante dei media cui fanno capo anche NbcUniversal e la pay tv Sky. L’Adjusted Ebitda consolidato cresce del 12,6% a 8,9 miliardi. ”Abbiamo ottenuto ottimi risultati nel, continuando il trend L'articolo

Advertising

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Crescono i ricavi per Comcast nel secondo trimestre: Sky vale il 18% - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Crescono i ricavi per Comcast nel secondo trimestre: Sky vale il 18%: Salgono a 28,546 miliardi d… - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Crescono i ricavi per Comcast nel secondo trimestre: Sky vale il 18% - CalcioFinanza : Crescono i ricavi per Comcast nel secondo trimestre: Sky vale il 18% - lamescolanza : Terna, crescono ricavi e utile -