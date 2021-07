Covid, avvertimento Gimbe: "Siamo già nella quarta ondata" (Di giovedì 29 luglio 2021) quarta ondata di contagi in atto. Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe rileva nella settimana 21-27 luglio, rispetto alla precedente, un incremento del 64,8% di nuovi casi (31.963 contro... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 29 luglio 2021)di contagi in atto. Il monitoraggio indipendente della Fondazionerilevasettimana 21-27 luglio, rispetto alla precedente, un incremento del 64,8% di nuovi casi (31.963 contro...

Ultime Notizie dalla rete : Covid avvertimento Covid, avvertimento Gimbe: 'Siamo già nella quarta ondata' Complessivamente, il numero di posti letto occupati da parte di pazienti Covid in area medica è passato dai 1.088 del 16 luglio ai 1.611 del 27 luglio e quello delle terapie intensive dai 151 del 14 ...

Luigi Petrella: 'Offese al limite della diffamazione verso i dipendenti comunali; assurdo' ... inoltre - prosegue il sindaco - che ormai la misura sia colma, e pertanto lancio un avvertimento: ... a causa dell'emergenza legata al virus Covid - 19, i tempi necessari per l'arruolamento, mediante ...

Green pass per i dipendenti? Le norme lo vietano, ecco perché Ecco su quali elementi giuridici si basano le attuali regole e le questioni privacy da affrontare nel trattamento dati da parte di chi verifica il pass. E quali sono le norme che andranno a completare ...

