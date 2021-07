Carolina Marconi e l’appello per chi sta male: “Non abbandonateli, un sorriso fa la differenza” (Di venerdì 30 luglio 2021) Carolina Marconi è tornata a condividere con i suoi fan alcune riflessioni maturate in queste settimane in cui strenuamente continua il suo percorso verso la guarigione, dopo la diagnosi di tumore al seno. La showgirl, infatti, racconta di essersi sottoposta al terzo ciclo di chemio e di aver capito quanto sia importante il supporto delle persone care: “Non abbandonateli, anche un piccolo gesto fa la differenza”. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 30 luglio 2021)è tornata a condividere con i suoi fan alcune riflessioni maturate in queste settimane in cui strenuamente continua il suo percorso verso la guarigione, dopo la diagnosi di tumore al seno. La showgirl, infatti, racconta di essersi sottoposta al terzo ciclo di chemio e di aver capito quanto sia importante il supporto delle persone care: “Non, anche un piccolo gesto fa la”. L'articolo proviene da City Roma News.

