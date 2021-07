Ardea, corsa verso il Green Pass: in un’ora 100 persone in coda per il vaccino nel Camper (Di giovedì 29 luglio 2021) Le indicazioni del Governo riguardo al Green Pass e ai divieti di entrata in ristoranti, bar, palestre, musei e tanti altri luoghi al chiuso – ma anche all’aperto, in caso di possibili assembramenti – stanno accentuando la “corsa al vaccino anti Covid-19”. E ad Ardea i cittadini hanno approfittato del secondo open day vaccinale offerto dalla Asl Roma 6 e la Croce Rossa Italiana di Ardea per sottoporsi alla vaccinazione. “Come previsto, alla luce delle nuove indicazioni del Governo sul Green Pass, il numero di persone che si è presentato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Le indicazioni del Governo riguardo ale ai divieti di entrata in ristoranti, bar, palestre, musei e tanti altri luoghi al chiuso – ma anche all’aperto, in caso di possibili assembramenti – stanno accentuando la “alanti Covid-19”. E adi cittadini hanno approfittato del secondo open day vaccinale offerto dalla Asl Roma 6 e la Croce Rossa Italiana diper sottoporsi alla vaccinazione. “Come previsto, alla luce delle nuove indicazioni del Governo sul, il numero diche si è presentato ...

CorriereCitta : Ardea, corsa verso il Green Pass: in un’ora 100 persone in coda per il vaccino nel Camper -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea corsa Incidente sul lungomare, perde controllo dell'auto e finisce contro macchine parcheggiate: morto 32enne Tragedia in provincia di Roma, nel tratto del lungomare tra Torvaianica e Ardea, dove un ragazzo di 32 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto alle 4 del ... sbandando e finendo la corsa ...

Roma, incidente sul lungomare, muore un 32enne, perde controllo dell'auto e finisce contro macchine parcheggiate ... nel tratto del lungomare tra Torvaianica e Ardea, dove un ragazzo di 32 anni è morto a causa di un ... sbandando e finendo la corsa contro due macchine parcheggiate. Purtroppo fatale l'impatto per il ...

Ancora grande trotto alla Favorita, Porzio show nella Tris-Quarté-Quinté PalermoToday Covid, 772 nuovi casi nel Lazio e due morti: crescono ricoveri e terapie intensive Vaccini, D'Amato: "Raggiunto il 66% della popolazione adulta che ha ricevuto due dosi di vaccino, superate 6,7 milioni di somministrazioni effettuate" ...

L’agghiacciante storia di Ardea E’ certo drammaticamente surreale quello che è accaduto la mattina del 13 giugno 2021 ad Ardea, comune di circa 50.000 abitanti alle porte di Roma, ove un giovane trentenne ha ucciso con una pistola, ...

Tragedia in provincia di Roma, nel tratto del lungomare tra Torvaianica e, dove un ragazzo di 32 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto alle 4 del ... sbandando e finendo la...... nel tratto del lungomare tra Torvaianica e, dove un ragazzo di 32 anni è morto a causa di un ... sbandando e finendo lacontro due macchine parcheggiate. Purtroppo fatale l'impatto per il ...Vaccini, D'Amato: "Raggiunto il 66% della popolazione adulta che ha ricevuto due dosi di vaccino, superate 6,7 milioni di somministrazioni effettuate" ...E’ certo drammaticamente surreale quello che è accaduto la mattina del 13 giugno 2021 ad Ardea, comune di circa 50.000 abitanti alle porte di Roma, ove un giovane trentenne ha ucciso con una pistola, ...