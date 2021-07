Almanacco del 29-07-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 luglio 2021)del giorno e siamo a giovedì 29 luglio Buongiorno da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Vergine nome Marta già molto diffusa in ambienti orientali almeno dal quinto secolo avanti Cristo deriva dall’aramaico con Marta o Maretta con radice mare significato di signora ti dice il proverbio per Santa Marta attacca il lume sotto la cappa è e noi andiamo a fare gli auguri ai nati di oggi Roger lo so non ce la facciamo più eh Ci sentiamo proprio che non finire grosso Ma se mi porti Ok Stefano Gianni Andrea buon compleanno a voi i più rapidi che oggi Damiana Viviana Vitalba Greta ci hanno raggiuntoi messaggi in questa mattinata andiamo a fare il viaggio nel ...