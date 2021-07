Vaccini covid, da Aifa via libera a Moderna sopra i 12 anni. Luglio si chiude con due open night (Di mercoledì 28 luglio 2021) Via libera dall'Aifa al vaccino Moderna sopra i 12 anni. La decisione è arrivata martedì, dopo quella dell'Ema, e conferma dunque che i ragazzi tra i 12 e i 17 anni oltre a Pfizer potranno ricevere ... Leggi su genovatoday (Di mercoledì 28 luglio 2021) Viadall'al vaccinoi 12. La decisione è arrivata martedì, dopo quella dell'Ema, e conferma dunque che i ragazzi tra i 12 e i 17oltre a Pfizer potranno ricevere ...

Advertising

marattin : Oggi @sole24ore ci racconta di un’inchiesta della BBC che è interessante approfondire. Un’agenzia di marketing (Faz… - borghi_claudio : Ma cosa possiamo dire a chi già sui giornali di ieri sbavava consigliando i vaccini anche agli under 12? La FDA ame… - Agenzia_Ansa : Messina è la prima città in Europa che userà un innovativo metodo per somministrare i vaccini anti-covid: la tecnol… - PietroOlma : RT @intuslegens: -Per malattie curabili la legge non ammette vaccini «in emergenza». -#DeDonno aveva la cura per il Covid: avrebbe salvato… - AlexVittadello : RT @intuslegens: -Per malattie curabili la legge non ammette vaccini «in emergenza». -#DeDonno aveva la cura per il Covid: avrebbe salvato… -