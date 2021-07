UFFICIALE - Pjaca al Torino, i granata abbandonano la pista Ounas (Di mercoledì 28 luglio 2021) C'è l'ufficialità, Marko Pjaca è un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante bianconero arriva in prestito con diritto di riscatto in maglia granata, è dunque lui l'esterno d'attacco che tanto voleva il neo allenatore Ivan Juric. Dopo l'arrivo di Pjaca è facile dedurre che a questo punto Adam Ounas, sondato nelle ultime settimane dal Torino, non vestirà i colori granata il prossimo anno. Una pretendente in meno dunque per l'attaccante algerino che attende di conoscere quale sarà il suo futuro. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) C'è l'ufficialità, Markoè un nuovo giocatore del. L'attaccante bianconero arriva in prestito con diritto di riscatto in maglia, è dunque lui l'esterno d'attacco che tanto voleva il neo allenatore Ivan Juric. Dopo l'arrivo diè facile dedurre che a questo punto Adam, sondato nelle ultime settimane dal, non vestirà i coloriil prossimo anno. Una pretendente in meno dunque per l'attaccante algerino che attende di conoscere quale sarà il suo futuro.

