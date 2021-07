Tokyo 2020, scherma: Italia in finale sciabola maschile (Di mercoledì 28 luglio 2021) Italia centra la finale per l’oro nella sciabola maschile a squadre ai Giochi di Tokyo 2020. Battuta l’Ungheria in semifinale 45-43. Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 28 luglio 2021)centra laper l’oro nellaa squadre ai Giochi di. Battuta l’Ungheria in semi45-43. Funweek.

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - StaserasolounTG : RT @RaiSport: ?? Gli #azzurri della #sciabola in #finale per l'oro Grande impresa della squadra italiana che batte l'#Ungheria in #semifina… - MartaDj1 : RT @RaiSport: ?? Gli #azzurri della #sciabola in #finale per l'oro Grande impresa della squadra italiana che batte l'#Ungheria in #semifina… -