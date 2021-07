Tokyo 2020 | Burdisso vince il bronzo nei 200 farfalla | ma ammette | «Non volevo neanche farla la gara | troppo stress»

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Mercoledì ricco di gare e finali per gli azzurri impegnati alle Olimpiadi di. I primi sport ad assegnare le medaglia, nella notte italiana, sono il canottaggio e il nuoto: una gioia didalla prima disciplina, tanta amarezza per il settimo posto di Federica Pellegrini nella sua ultima finale olimpica. Male, nel tennis, Fabio Fognini e Camila Giorgi, sconfitti rispettivamente dall’ucraina Svitolina e dal russo Medvedev. Poi gli italiani si giocano importanti medaglie nella scherma, nel ciclismo su strada e nei tuffi. La sciabola maschile azzurra in finale per l’oro a squadre July 28, 2021 Con una grande rimonta ...

Advertising

FINOfficial_ : Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - Agenzia_Ansa : ++ Tokyo: Pellegrini in finale 200 sl, è la quinta olimpica ++ - Olimpiadi Tokyo 2020 - - ENEMIEST0LOVERS : RT @Una_Gioia_Mai: Atene 2004 - Tokyo 2020 (2021): un'era di Olimpiadi l'era di Federica Pellegrini. #Tokyo2020 #giochiolimpici https://t.c… - Inviaggiatore : RT @FINOfficial_: Atene 2004 ?? Tokyo 2020 ???????????? #????????! . . #olympics #tokyo2020 #azzurri #divina #italnuoto #fede -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Federica Pellegrini saluta i suoi tifosi, soprattutto quelli che non hanno dormito per vedere la sua ultima finale in tv, a. Dalle Olimpiadi, via Instagram , l'ultimo messaggio della ...Nella parole di Giuseppe Vicino c'è tutto l'orgoglio degli azzurri del 4 senza di canottaggio, medaglia di bronzo a. Solo due ore prima della gara, a causa della positività al covid, Bruno ...All’esterno dell’Ambasciata d’Italia è stata collocata una selezione di opere facenti parte la mostra “Uno, nessuno e centocinquanta volti” ...Il canottiere azzurro Bruno Rossetti, attualmente a Tokyo, è risultato positivo al Covid: è stato sostituito in finale da Bruno di Costanzo.