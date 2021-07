Tokyo 2020 | Abbagnale | “Rosetti vaccinato | non capiamo cosa sia accaduto”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Mi spiace molto per la positività al Covid di, non sappiamosia successo e dove lo abbia contratto. Bruno in questo momento sarà sotto un treno dal punto di vista morale, si erae noncome sia stato possibile”. E’ quanto afferma il presidente della Federcanottaggio, Giuseppe, commentando all’Adnkronos la positività al covid del componente dell’equipaggio del 4 senza che ha dovuto saltare la finale olimpica dove gli azzurri hanno comunque conquistato il bronzo. “Non sono ancora riuscito a parlare con il ragazzo ma i medici che lo stanno seguendo mi hanno riferito ...

Filippo Ganna ha chiuso al 5° posto la prova a cronometro di ciclismo ai Giochi Olimpici di. L'oro è andato allo sloveno Primoz Roglic , che ha dominato la gara chiudendo in 55'04"19. Argento al belga Tom Dumoulin in 56'05"58, bronzo all'australiano Rohan Dennis in 56'08"09. Ganna ha ...Simona Quadarella è la grande delusa della notte del nuoto a causa del quinto posto nella finale dei 1500 metri stile libero femminili alle Olimpiadi di. Era sulla carta la seconda favorita dopo l'inarrivabile americana Katie Ledecky , che infatti ha vinto la medaglia d'oro, ma una medaglia per Simona Quadarella nella specialità della ...Quando mancano un massimo di quattro regate al termine (tre di flotta e la Medal Race), l'Italia resta pienamente in lotta per le medaglie sia nell'RS:X maschile che in campo femminile. Quest'oggi ent ...Ma io ho tantissime cose da fare adesso – ha proseguito rispondendo a chi le chiedeva del suo futuro -. Nei prossimi giorni Federica Pellegrini non sarà al via nei 100 metri stile libero ai Giochi Oli ...