Spindox | ricavi ed EBITDA in crescita a doppia cifra nel primo semestre

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spindox ricavi

QuiFinanza

... amministratore delegato di- Il risultato è in linea con le nostre previsioni sia in termini disia per quanto riguarda la marginalità. Merito della buona crescita tanto nei mercati ...... di cui 2 SPAC - in ordine di IPO più recente: Industrial Stars of Italy 4 (SPAC),, ...8 miliardi di euro, pari al 35%), percomplessivi (1,5 milioni di euro, pari al 30%), con una ...(Teleborsa) – Spindox, società sbarcata in Borsa a inizio luglio e attiva nel mercato dei servizi e dei prodotti ICT (Information & Communication Technology), ha registrato ricavi pari a ...IR Top Consulting ha presentato i risultati dell’analisi territoriale realizzata dall’OSSERVATORIO AIM® sulla Lombardia, regione al primo posto per numero di società quotate, per capitalizzazione comp ...