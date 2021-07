Sassuolo | arriva Matheus Henrique | Locatelli ai saluti

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’acquisto del centrocampista brasiliano spingeverso Torino.a lavoro per chiude la trattativa prima possibile L’approdo di Manuelalla Juventus è ormai solo una questione di tempo, tempo che potrebbe scadere già domani quando è previsto l’incontro decisivo tra la dirigenza bianconera e l’ad delCarnevali. Nel frattempo, la società neroverde ha già provveduto a sostituire il neo campione d’Europa con, centrocampista brasiliano classe 1997 attualmente impegnato alle olimpiadi di Tokyo, considerato, per caratteristiche, il ...

Il primo è Andrea Mattioli , punta centrale classe 2001 chein prestito dal. Il ragazzo si sta già allenando con la squadra dall'inizio del ritiro grazie al nullaosta della società ...... in cabina di regiaMarina Perego che affiancherà la pari ruolo Rebecca Rimoldi nella nuova ... Nel 2019 approda poi all' Academydove partecipa al campionato di Serie B2 (Vincendo ...Il mercato della Juventus partirà dalla possibile cessione di Demiral, corteggiato dal Borussia Dortmund e dall'Atalanta. La verità sul futuro di Ronaldo ...Il Sassuolo si muove sul mercato. Come si legge sul sito di Di Marzio, “potrebbe essere questa la settimana decisiva per il passaggio di Martin Erlic dallo Spezia al Sassuolo. I discorsi tra le due sq ...