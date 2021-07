Oriali saluta l’Inter | resterà team manager della Nazionale

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Finisce l’avventura di Leleal. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la leggenda nerazzurra non proseguirà la sua avventura nel ruolo di “first technical” del club campione d’Italia.manterrà comunque il ruolo didi Roberto Mancini, con cui ha vinto l’ultimo Europeo. La frattura era nell’aria, ma è L'articolo

Sportevai.it

...il club di Viale della Liberazione . Una decisione sofferta, ma ben ponderata. Inter -, è finita Ecco uno stralcio dell'articolo del Corsport che dà conto della decisione di: Al ...L' Inter e Lelesi separano. Dopo l'addio di Antonio Conte e del suo staffanche la bandiera nerazzurra, tornato all'Inter proprio con Conte. Lo riporta il Corriere dello Sport , che racconta di come il ...Finisce l’avventura di Lele Oriali all’Inter. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la leggenda nerazzurra non proseguirà la sua avventura nel ruolo di “first technical manager” del club campione d’It ...ENZO BUCCHIONI E’ sempre triste quando si ammainano le bandiere, ma vedere scivolare giù dal pennone della Fiorentina un personaggio come Giancarlo Antognoni lo è ancora di più. Da tempo aveva portato ...