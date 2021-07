Malumore nel M5S per l’oltranzismo di Conte sulla giustizia, ma alla fine l’ex premier darà l’ok (Di mercoledì 28 luglio 2021) La delega al Parlamento sull’individuazione dei reati da perseguire prioritariamente è, per Giuseppe Conte, “una norma critica”. “Per carità – prosegue l’ex presidente del Consiglio dopo un incontro alla Camera con i parlamentari M5S – in altri ordinamenti indirizzi del genere sono previsti, ma, quando lo caliamo nel nostro, conosciamo, come dire, i rapporti difficili del passato tra politica e magistratura”. Dunque, osserva ancora Conte, “è bene lasciare e realizzare appieno il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale”, tenendo conto che “gli interventi del Parlamento possono essere molto, molto ... Leggi su tpi (Di mercoledì 28 luglio 2021) La delega al Parlamento sull’individuazione dei reati da perseguire prioritariamente è, per Giuseppe, “una norma critica”. “Per carità – proseguepresidente del Consiglio dopo un incontroCamera con i parlamentari M5S – in altri ordinamenti indirizzi del genere sono previsti, ma, quando lo caliamo nel nostro, conosciamo, come dire, i rapporti difficili del passato tra politica e magistratura”. Dunque, osserva ancora, “è bene lasciare e realizzare appieno il principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale”, tenendo conto che “gli interventi del Parlamento possono essere molto, molto ...

