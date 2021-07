Fabio Rovazzi | la triste confessione | “Voglio morire”

(Di mercoledì 28 luglio 2021)in un’intervista ha raccontato di un periodo veramente difficile ed ha ammesso: “(Getty Images)Gli artisti sono stati tra i professionisti che hanno pagato molto a causa del Covid e delle conseguenti restrizioni. Ma prima di essere personaggi pubblici che fanno spettacolo sono uomini e donne che come tutti hanno patito sofferenze imposte dall’inedita situazione. Tra questi c’èche in un’intervista al Corriere della Sera ha aperto il cuore, ha spiegato come e cosa ha vissuto quel ...

Advertising

RVallesina : Fabio Rovazzi - La Mia Felicità (feat Eros Ramazzotti) - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Fabio Rovazzi - La Mia Felicità (feat. Eros Ramazzotti) - bebapiz : RT @Tg3web: 'La mia felicità', la nuova canzone di Fabio Rovazzi con la partecipazione di Eros Ramazzotti è già in testa alle classifiche d… - radiofmfaleria : Fabio Rovazzi - La mia felicità (ft. Eros Ramazzotti) - infoitcultura : Fabio Rovazzi, periodo difficile: 'Avevo perso la rotta della mia vita' -

Ultime Notizie dalla rete : Fabio Rovazzi

Sanremo 2022,si candida: 'Se Amadeus mi volesse al suo fianco sarei felicissimo' Mancano ancora diversi mesi al prossimo Festival di Sanremo , eppure sembrano già essere iniziati i preparativi....In una recente intervista concessa ad Andrea Laffranchi sul Corriere,ha parlato a cuore aperto dell'ultimo anno e mezzo vissuto in isolamento a causa del Covid, e non solo. Al quotidiano, l'autore di Tutto molto interessante ha rivelato di avere ...Festival di Sanremo 2022 è ancora molto lontano e per il momento non è data sapere nemmeno la data di quanto potrebbe.Ai tempi di «Andiamo a comandare», il tormentone del 2016 che lo lanciò, Fabio Rovazzi indossava delle t-shirt con quelle scritte. È stata la prima volta che ho pensato a me stesso dopo cinque anni di ...