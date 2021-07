Diana Bacosi, l'argento alle Olimpiadi e quella proposta speciale per Ibrahimovic (Di mercoledì 28 luglio 2021) Zlatan Ibrahimovic in carriera ha vinto tanto, eppure c'è da scommetterci che di fronte a una medaglia delle Olimpiadi potrebbe ancora emozionarsi. Lo potremmo scoprire presto, se accetterà l'invito che da Tokyo gli ha lanciato Diana Bacosi, argento nello skeet, seconda medaglia olimpica consecutiva dopo l'oro di Rio 2016. Una medaglia ancora più preziosa per la storia che ha dietro, quella di una grande atleta che non ha avuto paura di raccontare tutte le difficoltà vissute nell'ultimo anno e mezzo, tra gli impegni del quotidiano totalmente rivoluzionati e la preparazione all'Olimpiade da ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 28 luglio 2021) Zlatanin carriera ha vinto tanto, eppure c'è da scommetterci che di fronte a una medaglia dellepotrebbe ancora emozionarsi. Lo potremmo scoprire presto, se accetterà l'invito che da Tokyo gli ha lanciatonello skeet, seconda medaglia olimpica consecutiva dopo l'oro di Rio 2016. Una medaglia ancora più preziosa per la storia che ha dietro,di una grande atleta che non ha avuto paura di raccontare tutte le difficoltà vissute nell'ultimo anno e mezzo, tra gli impegni del quotidiano totalmente rivoluzionati e la preparazione all'Olimpiade da ...

