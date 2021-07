Ufficiale | Como | arriva in prestito l’attaccante Luvumbo dal Cagliari

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Como, ufficiale l'arrivo di Luvumbo dal #Cagliari - psb_original : UFFICIALE - Luvumbo al Como fino a giugno 2022 #SerieB - TuttoRossoblu : ?? È ufficiale, #Luvumbo al #Como in prestito secco. - DiMarzio : #Calciomercato | #Como, ufficiale l'arrivo di Luvumbo dal #Cagliari - tcm24com : Ufficiale: Luvumbo passa dal Cagliari al Como #luvumbo #como #cagliari -

Il diciannovenne attaccante angolano, autore di alcune belle prestazioni con la Primavera di Agostini, giocherà in B con i neopromossi lariani Il Cagliari Calcio crede parecchio in Zito Luvumbo. Nonos ...Il Cagliari Calcio comunica la cessione di Zito Luvumbo che si traferisce al Como in prestito fino al termine della stagione 2021/2022 Il Cagliari Calcio comunica la cessione di Zito Luvumbo che si tr ...