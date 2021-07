Tokyo 2020 | Rosetti positivo al covid | primo italiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Bruno, azzurro del canottaggio, è ilatletaal coronavirus alle Olimpiadi disalterà la finale del 4 senza. “A seguito dell’accertata positività per-19 dell’atletadi canottaggio Bruno, comunicata nella giornata odierna, il Coni, su indicazione della Federazione italiana canottaggio ha provveduto a sostituire l’atleta per la finale odierna del 4 senza con Marco Di Costanzo, il quale a sua volta sarà rimpiazzato nel suo equipaggio (2 senza) per la ...

Advertising

Eurosport_IT : Hanno 14 e 13 anni e sono rispettivamente oro e argento nello street skateboard di Tokyo 2020 ?????? Momiji Nishiya e… - Eurosport_IT : DIANA BACOSI È UN CECCHINO, ARGENTOOO ?????? La azzurra chiude con un incredibile 55/60, ad una sola lunghezza dalla… - repubblica : Nuoto, Federica Pellegrini conquista la quinta finale olimpica consecutiva - flamanc24 : RT @Eurosport_IT: Questa proprio non ci voleva ???????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam | #CanoeSprint https://t… - infoitsport : Tokyo 2020, canottaggio: Bruno Rossetti positivo al covid -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020

Corriere della Sera

...2 del mondo Daniil Medvedev nel torneo di singolare maschile di tennis alle Olimpiadi di. Non ... Da allora solo sconfitte, anche se due match (semifinale Sydney 2018 e confronto in ATP Cup) ...Nelgli incidenti registrati sono stati 2.024, il numero più alto tra quelli a motivazione ... lieve ribasso a. Aperture in calo in Europa Fed e petrolio si riflettono influenzano gli ...TOKYO, 28 LUG - Autore di 48 punti e di una prestazione maiuscola contro l'Argentina, il fuoriclasse della Slovenia del basket Luka Doncic si è concesso assieme ai compagni qualche ora di svago, con u ...I risultati delle gare di oggi, mercoledì 28 luglio, e le medaglie degli atleti italiani che gareggiano alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ...