Temptation Island 2021, incendio nell'hotel dove è stato girato il reality: le fiamme nella notte al Relais Is Morus in Sardegna (Di martedì 27 luglio 2021) Non c'è tregua per la Sardegna, da giorni flagellata dalle fiamme al punto che la Regione ha dichiarato lo stato di emergenza. Troppi i danni causati nell'Oristanese: oltre 10.000 ettari di vegetazione andati distrutti, aziende e case bruciate, bestiame ucciso e intere famiglie evacuate, un disastro senza precedenti. Ad andare a fuoco anche il noto villaggio di Temptation Island, l'albergo a quattro stelle Relais Is Morus a Pula, sulla costa sud occidentale della Sardegna.

