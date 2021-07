Sampdoria | salta l’amichevole contro lo Spezia | i blucerchiati sfideranno il Verona

(Di martedì 27 luglio 2021) “Cambio di programma per la, che si accinge a ultimare la preparazione in Alta Valle Camonica. Annullata infatticon loin programma venerdì a Cles (Trento). Lo stesso giorno idi Roberto D’Aversa sosterranno un test mattutino in famiglia al centro sportivo di Temù. Sabato 7 agosto invece laaffronterà ilallo stadio ‘Fortunati’ di Pavia (calcio d’inizio alle 19), nell’ultimo test estivo prima dell’esordio ufficiale in Coppa Italia con la vincente di Padova-Alessandria”. Questo è quanto pubblicato per via ufficiale dalla ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria salta

Sportface.it

Si parla di due o tre mesi di stop il che vuol dire che l'ex Lipsia non sarà in campo in campionato contro Venezia , Genoa , Juventus , Udinese ,e Cagliari , senza dimenticare l' Europa ...La situazione cheall'occhio è quella di Luis Alberto: il giocatore non si è presentato alla ... al momento, i profili che piacciono sono quelli di Glik e Chabot, rientrato alladopo ...Cambio di programma per la Sampdoria, che si accinge a ultimare la preparazione in Alta Valle Camonica. Annullata infatti l'amichevole con lo Spezia in programma venerdì a Cles ...Amichevole Sampdoria Piacenza: esordio per Colley. D’Aversa cambia modulo nel secondo tempo: i dettagli Dopo aver saltato le prime due amichevoli disputate dalla Sampdoria, contro la Nuova Camunia e i ...