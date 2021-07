Olevano Romano, esce con il trattore e svanisce nel nulla: ricerche in corso (Di martedì 27 luglio 2021) esce con il trattore e svanisce nel nulla. Dalle ore 16:30 di ieri, la Prefettura ha chiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco per la ricerca di una persona di sesso maschile scomparsa il 19 luglio scorso da Olevano Romano a bordo di un trattore. Il Nucleo SAF (Speleo-alpino-fluviale), il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), UCL/TAS (Topografia Applicata al Soccorso), Elicottero 145, Funzionario di servizio e una Squadra Operativa, si trovano sul posto e sono impegnati nella ricerca su tutto il territorio interessato. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021)con ilnel. Dalle ore 16:30 di ieri, la Prefettura ha chiesto la collaborazione dei Vigili del Fuoco per la ricerca di una persona di sesso maschile scomparsa il 19 luglio sdaa bordo di un. Il Nucleo SAF (Speleo-alpino-fluviale), il Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), UCL/TAS (Topografia Applicata al Soc), Elicottero 145, Funzionario di servizio e una Squadra Operativa, si trovano sul posto e sono impegnati nella ricerca su tutto il territorio interessato. ...

CorriereCitta : Olevano Romano, esce con il trattore e svanisce nel nulla: ricerche in corso - CasilinaNews : Incendi alle porte di Roma: rogo a #RoccaPriora. Continuano le ricerche di Mauro Buttarelli (Totò) a #OlevanoRomano… - CasilinaNews : Olevano Romano, una settimana fa la scomparsa di Mauro Buttarelli. Le info per aiutare a ritrovarlo… - CasilinaNews : Olevano Romano, proseguono senza sosta le ricerche di Mauro Buttarelli, detto Totò - JosephSayah16 : RT @ElledeRoma: Ore 23:30, fermata Monselice del 412 direzione Olevano Romano. Più persone aspettando fiduciose un 412 che non passerà mai.… -