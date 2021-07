L’esempio delle ginnaste tedesche che dicono no al body contro la sessualizzazione della ginnastica (Di martedì 27 luglio 2021) Lo sport unisce, lo sport insegna: questa volta a essere portatrici di un messaggio importante sono le ginnaste della squadra olimpionica tedesca che si sono esibite, e continueranno a farlo, con una tuta alla caviglia invece del body succinto. Perché la ginnastica è sport e non va sessualizzata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pauline Schäfer (@pauline schaefer) Come già hanno fatto in un’altra competizione le atlete della Nazionale femminile di handball norvegese, che sono state multate e rischiano la squalifica per aver giocato la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Lo sport unisce, lo sport insegna: questa volta a essere portatrici di un messaggio importante sono lesquadra olimpionica tedesca che si sono esibite, e continueranno a farlo, con una tuta alla caviglia invece delsuccinto. Perché laè sport e non va sessualizzata. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pauline Schäfer (@pauline schaefer) Come già hanno fatto in un’altra competizione le atleteNazionale femminile di handball norvegese, che sono state multate e rischiano la squalifica per aver giocato la ...

