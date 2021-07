Formia, 50enne molesta tre bimbe in spiaggia: la Polizia lo salva dal linciaggio (Di martedì 27 luglio 2021) Formia: l’allarme dei genitori ha portato alla denuncia di un 50enne originario di Sessa Aurunca (che aveva adescato tre bambine sulla spiaggia). Momenti di paura sulla spiaggia libera di Formia, dove la Polizia ha denunciato un 50enne originario di Sessa Aurunca per aver adescato tre bambine (due di 12 e una di 9 anni). Come Leggi su 2anews (Di martedì 27 luglio 2021): l’allarme dei genitori ha portato alla denuncia di unoriginario di Sessa Aurunca (che aveva adescato tre bambine sulla). Momenti di paura sullalibera di, dove laha denunciato unoriginario di Sessa Aurunca per aver adescato tre bambine (due di 12 e una di 9 anni). Come

