Falsi Green Pass venduti in Italia, prezzi singoli e pacchetti famiglia (Di martedì 27 luglio 2021) Era immaginabile che il mercato dei Falsi Green Pass prendesse piede in Italia in questo periodo. Complice l’obbligo di esibire il certificato verde dal prossimo 6 agosto in molti luoghi al chiuso come ristoranti, cinema e teatri, anche chi non si è vaccinato e non vuole farlo sta cercando la sua personale scappatoia per non precludersi alcuna possibilità. Su questo terreno fertile si impianta l’ultima delle attività illegali che potrebbero spillare centinaia di euro a cittadini creduloni. La Polizia postale Italiana ha messo in guardia tutti dalla vendita dei Falsi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Era immaginabile che il mercato deiprendesse piede inin questo periodo. Complice l’obbligo di esibire il certificato verde dal prossimo 6 agosto in molti luoghi al chiuso come ristoranti, cinema e teatri, anche chi non si è vaccinato e non vuole farlo sta cercando la sua personale scappatoia per non precludersi alcuna possibilità. Su questo terreno fertile si impianta l’ultima delle attività illegali che potrebbero spillare centinaia di euro a cittadini creduloni. La Polizia postalena ha messo in guardia tutti dalla vendita dei...

Advertising

MediasetTgcom24 : Green Pass, Palazzo Chigi rilancia l'app ufficiale per evitare falsi #GreenPass - GuidoAbbattista : Leggiamo pure, com'è giusto che sia, ma per capire come dietro i falsi allarmi per le libertà si celino assenza di… - salernonotizie : Green pass falsi online: 100 euro per acquistare una certificazione contraffatta - Profilo3Marco : RT @La7tv: #inonda Green pass falsi, Fabrizio Pregliasco: 'In Veneto alcuni medici si sono autovaccinati...' - wordweb81 : Falsi #GreenPass venduti in Italia, prezzi singoli e pacchetti famiglia -