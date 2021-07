Covid oggi Italia, bollettino 27 luglio: 4.522 casi (+1.405 in 24 ore) e 24 morti. Tasso di positività all'1,9% (Di martedì 27 luglio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi martedì 27 luglio 2021. Sono 4.522 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri... Leggi su ilmattino (Di martedì 27 luglio 2021), ildimartedì 272021. Sono 4.522 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri...

Advertising

borghi_claudio : Oggi, impressionante, a giornali unificati tutti a strillare che per la variante delta muoiono 100 bambini al giorn… - borghi_claudio : Oggi improvvisamente la notizia del giorno sono i 600 bambini indonesiani morti per la variante delta in indonesia.… - borghi_claudio : Allora sono andato a ritroso per cercare da dove viene la notizia e i dati. Era meglio se non lo facevo. La faccio… - Urania_Pleiadi : RT @massimofantini4: Ieri era il turno degli uomini, oggi per par condicio, tocca alle donne I VACCINI ANTI-COVID-19 NON PROVICANO NESSUN E… - maespo69 : RT @TgLa7: #Covid: oggi 4.522 nuovi casi (+1.405) e 24 morti -