Covid Germania, in aumento incidenza casi (Di martedì 27 luglio 2021) Continua a salire l'incidenza dei casi di coronavirus in Germania. L'Istituto Robert Koch ha riferito che oggi sono stati registrati 14,5 contagi ogni 100mila abitanti, in aumento dai 14,3 di ieri. L'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 luglio 2021) Continua a salire l'deidi coronavirus in. L'Istituto Robert Koch ha riferito che oggi sono stati registrati 14,5 contagi ogni 100mila abitanti, indai 14,3 di ieri. L'...

Advertising

TV7Benevento : Covid Germania, in aumento incidenza casi... - giornaleradiofm : Approfondimenti: Covid: ministro tedesco pianifica restrizioni in ingresso: (ANSA) - BERLINO, 27 LUG - Il ministro… - MeNeFrego___ : @FLasmano @Bedeckedeinen @Cris_970 @LeveHome @CottarelliCPI E tutto il mio scetticismo verso il covid e di consegu… - PasiniFrancesco : RT @KersevanRoberto: Ve li ricordate un anno fa, in piena pandemia, gli annunci di crollo di carbone/lignite e aumento REN in Germania? Beh… - siviaggia : State pensando di partire per una vacanza in #Germania? Ecco tutte le regole per l'ingresso e le misure anti #Covid… -