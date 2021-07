Claudio Bisio, annuncio entusiasmante: non ci credeva nessuno (Di martedì 27 luglio 2021) , ma nella prossima stagione televisiva ci aspetta una grande sorpresa Zelig torna su Canale 5 in autunno con tre serate evento. Si riforma la coppia storica formata da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, ormai tra i volti di punta dell’ammiraglia Mediaset visto che la vedremo anche nella L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 luglio 2021) , ma nella prossima stagione televisiva ci aspetta una grande sorpresa Zelig torna su Canale 5 in autunno con tre serate evento. Si riforma la coppia storica formata dae Vanessa Incontrada, ormai tra i volti di punta dell’ammiraglia Mediaset visto che la vedremo anche nella L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

ddiofa : @aliceemaggioni bo allora per me rimani claudio bisio oggi, e non è yn complimento oerche odio i pelati - solopessimismo : @DiegoFusaro @AcciaioMario CLAUDIO BISIO CHE SIMPATICO UMORISTAAA - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Stasera in prima serata su #Canale5 il film #Benvenutialnord con Claudio Bisio - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Stasera su #Canale5 il film con Claudio Bisio #Benvenutialsud - Sabrina69472099 : raga ma in che senso Alessandro Siani ha 45 anni e Claudio Bisio ne ha 64 ? Cioè credevo fossero un pochino più giovani - -