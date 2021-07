Canottaggio, Giovanni Abagnale: “Domani disputiamo la semifinale con convinzione, sperando solo di poterci divertire (Di martedì 27 luglio 2021) Il due senza senior maschile di Giovanni Abagnale e Marco Di Costanzo, tra poche ore, prenderà parte alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo 2021. I due azzurri si sono qualificati per il penultimo atto della manifestazione a cinque cerchi realizzando, in batteria, il tempo di 6’48?74. I due italiani hanno fatto registrare l’ottavo crono assoluto, per cui sarà difficilissimo, per loro, accedere alla finale. Queste le dichiarazioni di Giovanni Abagnale in vista della semifinale: “Questa Olimpiade è particolare, ma è comunque un’Olimpiade, esserci è una grande cosa ed è valsa la pena aspettare un anno in ... Leggi su oasport (Di martedì 27 luglio 2021) Il due senza senior maschile die Marco Di Costanzo, tra poche ore, prenderà parte alle semifinali delle Olimpiadi di Tokyo 2021. I due azzurri si sono qualificati per il penultimo atto della manifestazione a cinque cerchi realizzando, in batteria, il tempo di 6’48?74. I due italiani hanno fatto registrare l’ottavo crono assoluto, per cui sarà difficilissimo, per loro, accedere alla finale. Queste le dichiarazioni diin vista della: “Questa Olimpiade è particolare, ma è comunque un’Olimpiade, esserci è una grande cosa ed è valsa la pena aspettare un anno in ...

