Calciomercato Atalanta, Ruggeri va alla Salernitana (Di martedì 27 luglio 2021) BERGAMO - L' Atalanta ha ufficializzato il prestito di Matteo Ruggeri alla Salernitana con diritto di riscatto e controriscatto. "Per l'esterno bergamasco dopo tutto il percorso nel settore giovanile ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 27 luglio 2021) BERGAMO - L'ha ufficializzato il prestito di Matteocon diritto di riscatto e controriscatto. "Per l'esterno bergamasco dopo tutto il percorso nel settore giovanile ...

DiMarzio : #Pezzella all’@Atalanta_BC in prestito dal @1913parmacalcio #calciomercato @SkySport - DiMarzio : Il punto sulla trattativa tra #Tottenham e #Atalanta per #Romero - DiMarzio : #Atalanta, procede spedita la trattativa con la #Juventus per #Frabotta - Mimmo_Mavi_97 : RT @NicoSchira: Ora è ufficiale! Matteo #Ruggeri passa alla #Salernitana dall’#Atalanta. Tutto confermato! #calciomercato ???????????? https://t… - NicoSchira : Ora è ufficiale! Matteo #Ruggeri passa alla #Salernitana dall’#Atalanta. Tutto confermato! #calciomercato ???????????? -