Travaglio attacca Draghi: "Un figlio di papà". Ma il premier perse padre a 15 anni e madre a 19 (Di lunedì 26 luglio 2021) Le parole del direttore de il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ieri sera dal palco della festa di Articolo Uno a Bologna, sul premier Mario Draghi dividono la maggioranza. «Mi dispiace dirlo, non capisce...

cleghio : RT @MorMattia: Travaglio insulta e attacca Mario Draghi come uomo e non come Presidente del Consiglio, definendolo “figlio di papà” quando… - MichelaRoi : RT @MorMattia: Travaglio insulta e attacca Mario Draghi come uomo e non come Presidente del Consiglio, definendolo “figlio di papà” quando… - mauriziosantin : RT @MorMattia: Travaglio insulta e attacca Mario Draghi come uomo e non come Presidente del Consiglio, definendolo “figlio di papà” quando… - Italiaviva_fe : RT @MorMattia: Travaglio insulta e attacca Mario Draghi come uomo e non come Presidente del Consiglio, definendolo “figlio di papà” quando… - pantycat : RT @_kuball_: La bestiolina social dei renzini d'accatto (con le #MediaWhores appresso), attacca #Travaglio x la frase 'figlio di papà' riv… -