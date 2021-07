Tokyo 2020, la diretta della terza giornata: Staffetta 4X100 sl e Bacosi d'argento, Garozzo combatte per l'oro nel fioretto (Di lunedì 26 luglio 2021) terza giornata di Olimpiadi a Tokyo 2020 con l'Italia che arriva con un bottino di cinque medaglie: una d'oro, una d'argento e i tre bronzi di ieri, rimpolpati tra la notte e la prima... Leggi su ilmattino (Di lunedì 26 luglio 2021)di Olimpiadi acon l'Italia che arriva con un bottino di cinque medaglie: una d'oro, una d'e i tre bronzi di ieri, rimpolpati tra la notte e la prima...

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Olimpiadi, Federica Pellegrini oggi l'esordio. Ecco il suo rituale... Alle ore 12.09, Federica Pellegrini scenderà om vasca. Inizieranno ufficialmente anche per la nostra plurimedagliata nuotatrice le Olimpiadi di Tokyo 2020 . Esordirà nella terza batteria di 200 metri stile libero e gli occhi di tutti gli italiani sono puntati tutti su di lei. Sulla donna dei record che tante volte ha fatto sognare il nostro ...

Tokyo, Azzurri argento nella staffetta. Martinenghi bronzo nella rana Ventuno anni dopo la doppietta di Domenico Fioravanti a Sidney 2020, arriva il predestinato, l'eterna promessa che diventa grande a Tokyo. Il lombardo è bronzo nei 100 rana con il tempo di 58"33. ...

Olimpiadi di Tokyo 2020, le gare e i risultati di oggi: dopo i trionfi del nuoto arriva l'argento di Bacosi nello skeet La Stampa VIDEO, Olimpiadi Tokyo 2020: Diana Bacosi conquista l’argento nel tiro a volo Diana Bacosi conquista la medaglia d'argento nello skeet femminile del tiro a volo. L'azzurra firma il secondo posto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 alle spalle dell'americana Amber English che strappa a ...

