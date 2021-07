Tokyo 2020, Camila Giorgi in grande spolvero: è al terzo turno, battuta Vesnina (Di lunedì 26 luglio 2021) Camila Giorgi non sbaglia e vola al terzo turno alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L’azzurra si impone sulla russa Elena Vesnina con il punteggio di 6-3 6-1 e prosegue il proprio sogno a cinque cerchi. Altra prova di assoluta solidità da parte della numero uno d’Italia che al prossimo round se la vedrà con la vincente di Karolina Pliskova e Carla Suarez Navarro. LA CRONACA – La partenza di Giorgi è piuttosto deficitaria e probabilmente frutto di un po’ di comprensibile tensione. E’ infatti Vesnina a ottenere il primo break della partita grazie ... Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021)non sbaglia e vola alalle Olimpiadi di. L’azzurra si impone sulla russa Elenacon il punteggio di 6-3 6-1 e prosegue il proprio sogno a cinque cerchi. Altra prova di assoluta solidità da parte della numero uno d’Italia che al prossimo round se la vedrà con la vincente di Karolina Pliskova e Carla Suarez Navarro. LA CRONACA – La partenza diè piuttosto deficitaria e probabilmente frutto di un po’ di comprensibile tensione. E’ infattia ottenere il primo break della partita grazie ...

