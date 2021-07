Stalking | il protocollo Zeus | di cosa si tratta

(Di lunedì 26 luglio 2021) Uno strumento moderno per riabilitare gli autori di atti vessatori e incidere sulle percentuali di: ilAttivato nel 2018 dalla Questura di Milano, ilha come obiettivo di favorire il “recupero” di molestatori e autori di atti persecutori, ed evitare che gli stessi siano coinvolti in azioni recidive. L’accordo firmato da Questura e dal Cipm (Centro italiano per la promozione della mediazione) sembra star offrendo i primi frutti: secondo il questore Sergio Bracco, solo il 5% degli aderenti alsi è reso protagonista di recidiva. La ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Stalking protocollo

Il Tirreno

... degli uomini condannati per violenza sessuale,e maltrattamenti così come previsto dalla legge nata nell'agosto del 2019. L'attività, regolata da unfirmato ieri da Tribunale di ...Cabina di regia regionale Il "d'intesa" per contrastare il caporalato è stato ... Caporalato nel maneggio e, misura cautelare per 59enne. Clandestino picchiato con un ferroPrima applicazione a scopo preventivo in provincia. L’uomo, 28 anni, perseguitava da anni una donna conosciuta al lavoro ...Per la prima volta in provincia applicato il regime della sorveglianza speciale a una persona denunciata per stalking ...