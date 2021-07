No vax, chi c'è dietro la disinformazione e chi ci guadagna: il caso del medico che vende 'cure alternative' (Di lunedì 26 luglio 2021) Perché l'informazione 'no vax' ha così tanto seguito e chi c'è dietro la miriade di notizie a sostegno delle teorie antivacciniste? Tutti abbiamo sentito le durissime parole di Mario Draghi di pochi ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 luglio 2021) Perché l'informazione 'no vax' ha così tanto seguito e chi c'èla miriade di notizie a sostegno delle teorie antivacciniste? Tutti abbiamo sentito le durissime parole di Mario Draghi di pochi ...

Advertising

HuffPostItalia : Chi è il dr. Mercola, guru dei No Vax Usa, re della disinformazione online - Corriere : Chi paga i danni provocati dai no vax? Così si rischia di vanificare i risultati - Daniele_Manca : ?@ilariacapua? : «Chi paga i danni provocati dai no vax? Rischiano di vanificare i risultati», #editoriale ?… - TedGrishFontain : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Tutte le balle sul green pass Ci raccontano di piazze dominate da fascisti e no vax, in… - fracchio_2 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Tutte le balle sul green pass Ci raccontano di piazze dominate da fascisti e no vax, in… -