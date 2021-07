Lukaku | “Ho parlato tanto con Inzaghi Farà bene all’Inter”

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’attaccante belga dell’Inter, Romelu, hacosì ai microfoni del sito ufficiale del club nerazzurro: Haicon Simone?“, il giorno che è stato annunciato come nuovo allenatore. Sia quando ero all’Europeo. Mio fratello mi ha detto tante cose su di lui,alla squadra e continueremo il discorso che abbiamo iniziato l’anno scorso”. Un messaggio ai tifosi?“Ciao a tutti, sono veramente contento di essere tornato. Speriamo di continuare a vincere, noi giocatori lavoreremo per realizzare i vostri sogni”. Foto: Twitter ...

Il giorno del grande ritorno del Re di Milano è arrivato. Romelu, dopo l'Europeo e le meritatissime vacanze, è tornato ad Appiano Gentile per mettersi agli ... Su Simone Inzaghi: 'Abbiamo...Il bomber carico dopo le vacanze: 'Ho parlato tanto con l'allenatore, ci porterà a fare grandi cose. Lavoriamo per realizzare i sogni dei nostri .... Essendo reduce dallo scudetto, ci deve essere molt ...Tornato a Milano nella serata di ieri, Romelu Lukaku è l'uomo del giorno in casa Inter. Dopo le prime ore di lavoro sotto la guida di Simone Inzaghi, il bomber belga esprime le sue sensazioni ai micro ...