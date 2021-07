La riforma Cartabia è la conferma che si vuole ritornare a com’era prima del M5s (Di lunedì 26 luglio 2021) di Maurizio Contigiani Sappiamo che è un colpo di Stato mascherato, ne conosciamo il sicario ma non sappiamo se a voler decapitare Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle sia stata l’Europa, i poteri marcio/lobbistici italiani oppure entrambi perché, parliamoci chiaro, il Movimento 5 Stelle stava sulle scatole a tutti, compresi gli italiani che nella loro vita non possono fare a meno di un pizzico di illegalità, di una seppur piccola evasione fiscale, di un favore, di una raccomandazione che consenta di passare avanti a chi è migliore di te. La riforma Cartabia è l’ultima, decisiva conferma che tutto questo è stato organizzato per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) di Maurizio Contigiani Sappiamo che è un colpo di Stato mascherato, ne conosciamo il sicario ma non sappiamo se a voler decapitare Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle sia stata l’Europa, i poteri marcio/lobbistici italiani oppure entrambi perché, parliamoci chiaro, il Movimento 5 Stelle stava sulle scatole a tutti, compresi gli italiani che nella loro vita non possono fare a meno di un pizzico di illegalità, di una seppur piccola evasione fiscale, di un favore, di una raccomandazione che consenta di passare avanti a chi è migliore di te. Laè l’ultima, decisivache tutto questo è stato organizzato per ...

