Ginnastica | Italia in Finale a squadre alle Olimpiadi | qual è l’obiettivo delle azzurre? Nel 2019 bronzo ai Mondiali…

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) L’è riuscita aificarsi per lafemminiledi Tokyo 2021. Un’impresa non da poco perché la nostra Nazionale ha dovuto affrontare il turno preliminare nell’ostica prima suddivisione e perché ha dovuto fronteggiare infortuni, sfortune, criticità di vario genere nell’ultimo anno e mezzo. Le ragazze del DT Enrico Casella ha ottenuto un risultato di assoluto spessore tecnico all’Ariake Gymnastics Centre, ottenendo il biglietto per l’atto conclusivo a cinque cerchi per la seconda volta nella storia (l’unico precedente è datato Londra 2012). Essere tra le ...