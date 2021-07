Economia circolare | uno dei pilastri delle politiche di sostenibilità di Webuild

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma, 26 lug. – (Adnkronos) – Recupero di materiali, meno emissioni, meno rifiuti, meno consumo idrico. L’rappresenta una indispensabile leva per il raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050. Secondo il rapporto del Circular Economy Network, raddoppiando il tasso di circolarità dell’mondiale dall’8,6% attuale al 17% si possono ridurre i consumi di materiali di 21 gigatonnellate e riuscire così a tagliare le emissioni di gas serra del 39% all’anno a livello globale. Ed è uno deisu cui poggia la politica didel Gruppo...

Adnkronos

...regionale di sostenibilità 'EcoFVG - Io sono Friuli Venezia Giulia' renderà riconoscibili attività e azioni di prevenzione della produzione dei rifiuti e progetti di sviluppo dell'. ...Read More Ambiente Il Covid non ferma l'impegno di Ferrero: grande attenzione ai lavoratori 26 Luglio 2021 Materie prime sostenibili, energie rinnovabili,, diritti umani. L'impegno ...Partendo da queste evidenze, IDI Evolution, che sta accompagnando i dentisti e gli implantologi verso un modello di odontoiatria tecnologicamente avanzata e all’avanguardia, ha messo a punto un proget ...Roma, 26 lug. - Recupero di materiali, meno emissioni, meno rifiuti, meno consumo idrico. L'economia circolare rappresenta una indispensabile leva per il raggiu ...