Concluso l’incontro tra Inter e Cagliari: Nandez e Nainggolan i nomi principali (Di lunedì 26 luglio 2021) Asse di mercato tra Inter e Cagliari Giornata importante per il calciomercato in casa Inter. Si è Concluso da poco il vertice tra il club nerazzurro e il Cagliari. Oggetto dell’incontro l’Interessamento nerazzurro per Nahitan Nandez, con Radja Nainggolan che potrebbe tornare in Sardegna e concludere definitivamente la sua esperienza con il club di Viale della Liberazione. “L’argomento principale del summit di mercato è stata la linea mediana: Nahitan Nandez, classe 1995 del Cagliari, che può giocare ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Asse di mercato traGiornata importante per il calciomercato in casa. Si èda poco il vertice tra il club nerazzurro e il. Oggetto dell’essamento nerazzurro per Nahitan, con Radjache potrebbe tornare in Sardegna e concludere definitivamente la sua esperienza con il club di Viale della Liberazione. “L’argomento principale del summit di mercato è stata la linea mediana: Nahitan, classe 1995 del, che può giocare ...

Advertising

fisco24_info : Tokyo: Garozzo chiude dolorante, in lacrime dopo l'argento: Finale di fioretto maschile persa contro Cheung (Hong K… - Gramignal : RT @AssinterItalia: Si è concluso il ciclo di workshop????? Progettazione PA e Recovery funds del SIG Public Sector con l'incontro del 20/7 d… - Francy___W : @liiiieeeennn l'incontro.È possibile anche la vittoria per una differenza di punti pari a 20,tuttavia deve in ogni… - Francy___W : @Caterin30745843 l'incontro. È possibile anche la vittoria per una differenza di punti pari a 20, tuttavia deve in… - Francy___W : @ChiLiberato l'incontro.È possibile anche la vittoria per una differenza di punti pari a 20,tuttavia deve in ogni c… -

Ultime Notizie dalla rete : Concluso l’incontro TMW - Nandez e Nainggolan, concluso il summit Inter-Cagliari. Il punto con Agoume e Pinamonti TUTTO mercato WEB