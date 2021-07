Viabilità Roma Regione Lazio del 25-07-2021 ore 07:30 (Di domenica 25 luglio 2021) Viabilità DEL 25 LUGLIO 2021 ORE 7.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE VALERIA VERNINI APRIAMO CON LA PROTEZIONE CIVILE, CHE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO GIALLA DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24-36H CON VENTI FORTI CON RINFORZI FINO A BURRASCA IN TUTTA LA Regione CIRCOLazioNE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLA Regione RICORDIAMO CHE SULLA SALARIA SONO IN CORSO I LAVORI E LE VEIRIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 luglio 2021)DEL 25 LUGLIOORE 7.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE VALERIA VERNINI APRIAMO CON LA PROTEZIONE CIVILE, CHE HA DIRAMATO L’ALLERTA METEO GIALLA DALLA MATTINATA DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24-36H CON VENTI FORTI CON RINFORZI FINO A BURRASCA IN TUTTA LACIRCONE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DELLARICORDIAMO CHE SULLA SALARIA SONO IN CORSO I LAVORI E LE VEIRIFICHE TECNICHE A SEGUITO DI UN INCENDIO DIVAMPATO NEI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma L'arginale, un'arteria da brivido ... mandando completamente in tilt la viabilità dell'intera parte sud della città, con ripercussioni ... Breve il viaggio, tanta la paura La porta dell'inferno è rappresentata dall'accesso da ponte Roma. Sì,...

Disinnesco di un ordigno bellico a Sdruzzinà, chiude anche l'A22 L'operazione avrà effetti sulla viabilità - che, nella zona rossa, sarà interdetta per il periodo ... poi regolare; Treno Italo 8953 (Trento 7.14 " Roma 11.35): soppresso da Bolzano a Verona, poi ...

