Tokyo 2020, nuoto. Pilato: “Gara orribile, ma perché mi hanno squalificata?” (Di domenica 25 luglio 2021) “È stata una Gara orribile, ma poi cosa ho fatto?… “. È una Benedetta Pilato delusa e amareggiata quella che si presenta ai microfoni di Rai Sport dopo la squalifica nelle batterie dei 100 metri rana di nuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020. “Non so davvero perché mi abbiano squalificata. Certo, ho nuotato in maniera orribile – sottolinea la 16enne tarantina, che ha chiuso la batteria quinta prima di essere squalificata -, non so spiegare, mi sentivo stanchissima. La pressione? Può darsi quella, non so“. ... Leggi su sportface (Di domenica 25 luglio 2021) “È stata una, ma poi cosa ho fatto?… “. È una Benedettadelusa e amareggiata quella che si presenta ai microfoni di Rai Sport dopo la squalifica nelle batterie dei 100 metri rana dialle Olimpiadi di. “Non so davveromi abbiano. Certo, ho nuotato in maniera– sottolinea la 16enne tarantina, che ha chiuso la batteria quinta prima di essere-, non so spiegare, mi sentivo stanchissima. La pressione? Può darsi quella, non so“. ...

Advertising

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - matteosalvinimi : La grande sensibilità di Vito Dell'Aquila, neocampione olimpico di #taekwondo, categoria -58 kg a Tokyo 2020: 'Ques… - Coninews : Tokyo 2020 come Rio 2016. ?????? Dopo cinque anni Elisa Longo Borghini si conferma di bronzo nella prova in linea o… - sportface2016 : #giochiolimpici #swimming #Tokyo2020 | #nuoto, Benedetta #Pilato dopo la squalifica in batteria: 'Gara orribile, m… - Affaritaliani : Tokyo 2020, Benedetta Pilato squalificata: fuori dai 100 rana -

Ultime Notizie dalla rete : Tokyo 2020 Skateboard: Yuto Horigome, l'eroe del Giappone a cui nessuno dice più "vietato pattinare" TOKYO . "Vietato pattinare" c'era scritto sul cartello dove Yuto si allenava da bambino in una delle cento periferie di Tokyo, nella zona più occidentale e remota dell'immensa città. Quella tavola a rotelle era considerata disdicevole, un attrezzo da senzacasa. Ora la faccia e la zazzera di Yuto Horigome, prima ...

DIRETTA ILARIA CUSINATO/ Finale 400 misti donne: solo ottava, Olimpiadi Tokyo 2020 ... che dovrà dare tutto per poi non avere comunque rimpianti; vedremo allora come andranno le cose nella finale di Ilaria Cusinato, nei 400 misti donne alle Olimpiadi 2020 Tokyo, intanto possiamo ...

Tokyo 2020, il programma di domenica 25 luglio - Sportmediaset Sport Mediaset Olimpiadi Tokyo, Alice Volpi sconfitta nella finale per il 3° e 4° posto Nella seconda giornata del programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020 che ha visto protagoniste le gare individuali di fioretto femminile, la fiorettista senese delle Fiamme Oro, Alice Volpi, ...

Olimpiadi Tokyo 2020, Odette Giuffrida: "Bronzo pieno di orgoglio. L'oro a Parigi" Giuffrida parla poi del pianto a fine gara: 'Uno sfogo per i cinque anni di inferno che ho passato' 'Un argento a Rio e un bronzo a Tokyo? Mi ha detto che la medaglia me la pitturava lui non importava ...

. "Vietato pattinare" c'era scritto sul cartello dove Yuto si allenava da bambino in una delle cento periferie di, nella zona più occidentale e remota dell'immensa città. Quella tavola a rotelle era considerata disdicevole, un attrezzo da senzacasa. Ora la faccia e la zazzera di Yuto Horigome, prima ...... che dovrà dare tutto per poi non avere comunque rimpianti; vedremo allora come andranno le cose nella finale di Ilaria Cusinato, nei 400 misti donne alle Olimpiadi, intanto possiamo ...Nella seconda giornata del programma della scherma all’Olimpiade di Tokyo 2020 che ha visto protagoniste le gare individuali di fioretto femminile, la fiorettista senese delle Fiamme Oro, Alice Volpi, ...Giuffrida parla poi del pianto a fine gara: 'Uno sfogo per i cinque anni di inferno che ho passato' 'Un argento a Rio e un bronzo a Tokyo? Mi ha detto che la medaglia me la pitturava lui non importava ...