Scherma, Olimpiadi Tokyo: doppia eliminazione per Fichera e Garozzo (Di domenica 25 luglio 2021) Brutta doppia eliminazione per l'Italia nei sedicesimi del torneo di spada maschile alle Olimpiadi di Tokyo. Marco Fichera ed Enrico Garozzo sono stati sconfitti rispettivamente dal kazako Ruslan Kurbanov e dal giapponese Koki Kano. Fichera si è arreso allo spadista kazako con il punteggio di 15-7 in un assalto che ha visto il siciliano sempre all'inseguimento e mai a stretto contatto con l'avversario. Più amaro in bocca per l'assalto di Garozzo, che si era anche trovato avanti per 9-8. Nell'ultimo periodo il nativo di Acireale ha fatto fatica e ha ceduto ...

