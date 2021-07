Napoli, l’agente di Koulibaly incontra un top club (Di domenica 25 luglio 2021) Il futuro di Koulibaly continua a tenere banco in casa Napoli: l’agente del centrale, Fali Ramadani, continua a proporre il proprio assistito all’estero. Gli azzurri, dal canto loro, ascolteranno tutte le offerte e valuteranno. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Ramadani avrebbe incontrato il PSG e Leonardo per sondare il terreno, nonostante i francesi abbiano anche messo a segno il colpo Sergio Ramos. Il Napoli, intanto, si aspetta un’offerta da 60mln di euro per lasciar partire il proprio difensore. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di domenica 25 luglio 2021) Il futuro dicontinua a tenere banco in casadel centrale, Fali Ramadani, continua a proporre il proprio assistito all’estero. Gli azzurri, dal canto loro, ascolteranno tutte le offerte e valuteranno. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, Ramadani avrebbeto il PSG e Leonardo per sondare il terreno, nonostante i francesi abbiano anche messo a segno il colpo Sergio Ramos. Il, intanto, si aspetta un’offerta da 60mln di euro per lasciar partire il proprio difensore. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, l'agente di Koulibaly ha incontrato il Psg per sondare il terreno - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, l'agente di Koulibaly ha incontrato il Psg per sondare il terreno - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli, l'agente di Koulibaly ha incontrato il Psg per sondare il terreno - napolimagazine : CDS - Napoli, l'agente di Koulibaly ha incontrato il Psg per sondare il terreno - apetrazzuolo : CDS - Napoli, l'agente di Koulibaly ha incontrato il Psg per sondare il terreno -