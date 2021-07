Web creator free: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, amore e complicità (VIDEO) (Di sabato 24 luglio 2021) Web creator free: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più innamorati dopo essersi conosciuti in TV durante la loro partecipazione al programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini ‘Grande Fratello Vip’! Come sempre siamo alla ricerca dei migliori VIDEO realizzati dai fan che ci fanno sognare creando clip emozionanti su una delle coppie più belle e L'articolo proviene da TenaceMente.com. Leggi su tenacemente (Di sabato 24 luglio 2021) Websempre più innamorati dopo essersi conosciuti in TV durante la loro partecipazione al programma Mediaset condotto da Alfonso Signorini ‘Grande Fratello Vip’! Come sempre siamo alla ricerca dei migliorirealizzati dai fan che ci fanno sognare creando clip emozionanti su una delle coppie più belle e L'articolo proviene da TenaceMente.com.

Advertising

TenacementeSito : RT @TenacementeSito: #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi: 2 video sul loro amore sulle note di colonne sonore indimenticabili! - TenacementeSito : #PierpaoloPretelli e #GiuliaSalemi: 2 video sul loro amore sulle note di colonne sonore indimenticabili!… - wireditalia : L'opzione, ancora in versione beta, è disponbile per migliaia di utenti in 68 paesi. - ritwittalo : YouTube testa Super Thanks, una funzione per ricompensare i creator - IAmNobody2You : YouTube testa Super Thanks, una funzione per ricompensare i creator -