Ultime Notizie Roma del 24-07-2021 ore 10 | 10

(Di sabato 24 luglio 2021)dailynews radiogiornale dell’ascolto del redazione Gabriella Luigi in studio in apertura il nuovo decreto covid che porta l’obbligatorietà del Green pass per accedere ai ristoranti a partire dal 6 agosto discoteche chiuse anche per coloro che hanno greenpass stato d’emergenza Prorogato fino al 31 dicembre delcambiano i criteri per il passaggio di colore delle regioni terapie Intensive al 20% al 30% per diventare zone arancioni e al 30% e 40% per diventare zona rossa obbligo di Green passa anche per Cinema e Teatri ma aumenta il numero di spettatori ha messi ad assistervi sia al chiuso che all’aperto vaccinatevi il greenpath serve a non chiudere ...